استخراج 28 جثة وتخليص 76 مهاجراً من الاحتجاز.. كشف عصابة لـ«الاتجار بالبشر»

حركت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، الدعوى العمومية في مواجهة منظمة إجرامية تمتهن تهريب المهاجرين؛ والاتجار بالبشر.

وبحسب بيان المكتب، “تتبع منسوبو فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، في منطقة الجنوب الشرقي، المعلومات التي كشفت عن تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة؛ واتجار بالبشر شمالي مدينة الكفرة ؛ فحملت إجراءات الاستدلال ما يدلل على اعتقاد مأموري الضبط بوجود تشكيل عصابي تعمّد أفراده حجز حرية مهاجرين غير شرعيين وتعذيبهم وتعريضهم لضروب من المعاملة القاسية والمهينة واللإنسانية؛ فتولى مأمورو الفرع، بمساندة عناصر كتيبة سبل السلام، مسؤولية الانتقال إلى مكان احتجاز الضحايا؛ فخلّصوا ستة وسبعين مهاجراً من وضع الاحتجاز القسري؛ ثم أجرت النيابة العامة معاينة محل الجريمة؛ وتتبعت انتظام استخراج ثمان وعشرين جثة عُثر عليها مدفونة في محيط محل الاحتجاز”.

وبحسب البيان، “استعانت بالطب الشرعي لفهم أسباب وفاتهم؛ وأخذت في توثيق شهادات الضحايا المحتجزين ؛ ووجهت بعرض ثلاثة ممن قبض عليهم- ليبي؛ وأجنبيان- على سلطة التحقيق خلال المواعيد المرعية”.