استدعاء الشهود إلى المحكمة في قضية مساءلة «ترامب»

صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح استدعاء الشهود إلى المحاكمة الجارية في قضية مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وصوت 55 من السيناتورات بينهم 5 جمهوريين لصالح استدعاء الشهود، مقابل 45 صوتا ضده، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى إطالة المحاكمة.

وقبل النطق بالكلمة النهائية، أعلن الديمقراطيون أنهم يريدون استدعاء عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري جيمي هيريرا بتلر، لكن حماية ترامب اعترضت على ذلك.

وكان من المتوقع أن يجري التصويت حول مساءلة ترامب اليوم السبت، لكن عملية استجواب الشهود قد تتسبب في إطالة المحاكمة.

ويُتهم الرئيس السابق بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس الشهر الماضي، والتي أسفرت عن إبطاء إجراءات توثيق فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر الماضي.

هذا وتتطلب إدانة ترامب تصويت 67 من أصل 100 من أعضاء مجلس الشيوخ.