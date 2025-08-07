استراتيجيات جديدة نحو نظام صحي متكامل خلال «الملتقى الوطني الأول»

برعاية لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، واستضافة من ديوان مجلس النواب، أقيم الملتقى الوطني الأول لتطوير النظام الصحي، بإشراف المركز الوطني لتطوير النظام الصحي.

وشهد الملتقى حضور نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة، د. حسن الزرقاء، وأعضاء المجلس كل من د. سلطنة المسماري، محمد تامر، عبدالوهاب زوليه، انتصار شنيب، صلاح الزوبيك، إلى جانب نائب رئيس ديوان مجلس النواب د. رسمي بالروين، ومدير المركز الوطني د. مفتاح طويلب، فضلاً عن عدد من الوزراء والمسؤولين والأطباء والمختصين والمهتمين بالشأن الصحي.

وناقش الملتقى التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا، مستعرضاً أبرز التجارب والخبرات الوطنية والدولية في تطوير الخدمات الصحية، مع طرح رؤى واستراتيجيات عملية تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل ومستدام يخدم كافة فئات المجتمع.

ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود المجلس الوطني لتطوير واقع الصحة العامة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتجاوز الصعوبات وتحقيق تطلعات المواطنين في نظام صحي متطور.