استراتيجية جديدة لتطوير السياحة.. تونس تسعى لاستقطاب 11 مليون سائح

في إطار استراتيجية جديدة لتطوير السياحة، “أطلقت تونس حملة “عيش اللحظة.. عيش لحظة تونس”، الترويجية لاستقطاب 11 مليون سائح عام 2025”.

وبحسب وزارة السياحة في تونس، “استهدفت الحملة 16 دولة أوروبية رئيسية بمواد إعلانية معدة بـ14 لغة مختلفة، وركزت الخطة الترويجية بشكل أساسي على المنصات الرقمية التي تشكل 90% من الحملة، مع تواجد فعلي في المطارات ومحطات المترو والفضاءات العامة الكبرى”.

ووفق الوزارة، فإنها “وضعت خطة متكاملة لدعم الحملة تشمل تحسين جودة الخدمات وتنويع المنتوج السياحي، وشملت الخطة تعزيز النقل الجوي مع الدول الأوروبية، وإطلاق برامج النظافة وحماية البيئة، وتنشيط المدن السياحية عبر الفعاليات الثقافية”.

وأكد وزير السياحة سفيان تقي، خلال حفل إطلاق الحملة، بحضور وزير الخارجية وعدد من السفراء الأوروبيين، “على الأهمية الاستراتيجية لهذه الحملة كأول جهد ترويجي كبير بعد توقف دام خمس سنوات”.

وأشار إلى “النمو الملحوظ في أعداد السياح الأوروبيين بنسبة 15% منذ بداية 2025″، معتبرا “أن تونس تحتفظ بمكانتها كالوجهة المفضلة للسياح الفرنسيين والثالثة إفريقيا”.

ودعا الوزير إلى “تكثيف الاستثمار في السياحة المستدامة والبديلة، مع التركيز على تشجيع الشباب التونسي لإنشاء مشاريع سياحية في المناطق الداخلية، كما أكد على ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء لتحقيق الهدف الطموح بجذب 11 مليون سائح”.

هذا “وسجل قطاع السياحة التونسي أداء قويا عام 2024 باستقبال 10.26 مليون زائر”.