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استراليا تحظر دخول «بوتين» إلى أراضيها

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 28 فبراير 2022 - 16:53 | آخر تحديث: 28 فبراير 2022 - 16:54 نُشر: الإثنين، 28 فبراير 2022 - 16:53
دولي
استراليا تحظر دخول «بوتين» إلى أراضيها
استراليا تحظر دخول بوتين إلى أراضيها

قررت استراليا حظر دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي إلى البلاد لاعتبارهم مسؤولين عن العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوب موريسون، إنّ روسيا انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة، مضيفا «نعتبر بوتين مسؤولًا عن الحرب المرعبة وغير المحقة ضد أوكرانيا».

وذكر موريسون أنّ العقوبات المالية وحظر السفر ضد بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الوزراء ميخائيل ميوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل”.

وأشار موريسون إلى إدراج ١٣ شخصية ومؤسسة بلاروسية بينهم وزير الدفاع فيكتور خرينين ضمن العقوبات أيضًا لمساعدة بوتين والسماح بانطلاق الهجمات ضد أوكرانيا من أراضي بلاروسيا.

آخر تحديث: 28 فبراير 2022 - 16:54
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