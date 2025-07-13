استرجاع مركبة مسروقة في منطقة النعم وضبط متهم بسرقة محل تجاري

تمكّن مركز شرطة الرواجح من ضبط شخص مشتبه به في واقعة سرقة محل تجاري خلال وقت قياسي، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين أفاد بتعرض محله المخصص لبيع المواد الغذائية للسرقة، حيث أشار إلى أن الجاني، المدعو (ي. ع)، استولى على مبلغ مالي قدره 3,360 دينار ليبي من داخل المحل.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، فور تلقي البلاغ، باشرت وحدة التحري بالمركز مهامها في جمع المعلومات والتحقيق، ما أسفر عن ضبط المتهم خلال 48 ساعة فقط. وبالتحقيق معه، أقرّ بالفعل المنسوب إليه، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي سياق آخر، وخلال تنفيذ مهامها الاعتيادية بمنطقة النعم، تمكنت دوريات التحري التابعة لمركز شرطة 25 فبراير من ضبط مركبة نوع “ليكزس” لون رصاصي، موديل 2001، وتحمل اللوحة رقم (5/2784216).

وبعد الاستعلام عن المركبة عبر غرفة السيطرة، تبين أنها مبلغ عنها كمسروقة من قبل مركز شرطة الفرناج بمديرية أمن طرابلس. وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المركبة إلى المركز المختص.