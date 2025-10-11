استرجعنا 30 مليار دولار.. الرئيس الجزائري يحذّر دولة شقيقة: للصبر حدود!

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، متانة علاقات بلاده مع دول الخليج العربية، ما عدا دولة “لن يذكر اسمها”، بحسب تعبيره.

وأشاد خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني بـ”علاقات الأخوة التي تجمع الجزائر بالسعودية، والكويت، والعراق، وقطر، وسلطنة عُمان”، مشدداً على أن الجزائر لا تواجه أي خلافات مع دول الخليج، باستثناء الدولة التي رفض الكشف عنها.

وأضاف تبون: “من يحاول تخريب بيتي لأسباب مشبوهة والتدخل في شؤوننا الداخلية، عليه أن يحافظ على قدره، فنحن لم نسمح حتى للدول العظمى بالتدخل في شؤوننا.”

واعتبر أن بعض الأطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار عبر استغلال المال والنفوذ السياسي، ملوّحاً بأن الجزائر “تتحلى بالصبر، لكن للصبر حدود”، في إشارة غير مباشرة إلى الجهة المعنية.

وأوضح تبون أن الجزائر حافظت على استقلالية قرارها السياسي، وتوازن علاقاتها الدولية، خصوصًا مع القوى الكبرى مثل روسيا، والصين، والولايات المتحدة، دون انحياز.

وختم الرئيس الجزائري بالتأكيد على أن “الجزائر تتحلى باليقظة للحفاظ على علاقاتها الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوجيه جهودها نحو التنمية والاستقرار”.

تبون: استرجعنا 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة ونرفض اللجوء إلى المديونية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مؤكدًا استمرار جهود استرجاع الأموال المسروقة خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وفي خطاب ألقاه بوزارة الدفاع، أشار تبون إلى تعاون عدد من الدول الأوروبية في هذه العملية، مضيفًا أن إسبانيا سلّمت الجزائر أحد الفنادق الذي تم شراؤه بأموال مهربة، وأن هناك اتفاقات قائمة مع دول أخرى لدعم العملية.

وشدد تبون على أن محاربة الفساد أنقذت الاقتصاد الوطني من الانهيار، كاشفًا أن قيمة الاستيراد المزيف وصلت سابقًا إلى 62 مليار دولار.

كما أكد الرئيس الجزائري رفض بلاده للمديونية الخارجية، رغم العروض المقدمة من مؤسسات دولية مثل “بريكس” والبنك الإفريقي، معتبرًا أن الجزائر تسير نحو تصنيفها كدولة ناشئة بدخل قومي قد يتجاوز 400 مليار دولار سنويًا.

وأشار تبون إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتزايد جاذبية الجزائر للاستثمارات الدولية، مع طموحات لرفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي إلى أكثر من 12%.