استرداد أكثر من 25 مليون دينار ضمانات جمركية مختلسة

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، استرداد أكثر من 25.275 مليون دينار، وتحديد هويّة موظفي حرس الجمارك بميناء مصراتة الذين اختلسوها من الضمانات الجمركية، وأخفوا مصدرها بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات شركاء في الجريمة.

وأفاد المكتب في بلاغ، بأن ذلك يأتي إلحاقا لتدابير سابقة إزاء واقعة كسب غير مشروع نَشأ عن إساءة بعض منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري؛ بتآمرهم مع أخريين على ارتكاب فعل اختلاس الضمانات الجمركية ؛ ثم تمويه مصدرها بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي.

وترتب على تدابير النيابة العامة المتخذة تعيين هوية كل من ساهم في الجريمة؛ وتحديد وجهة خمسة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وسبعين ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين ديناراً وثلاثمائة وثلاثة دراهم؛ ثم أنجزت سلطة التحقيق إجراء استردادها.