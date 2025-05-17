استشهاد عنصر أمني وإحباط محاولة اقتحام مقر الحكومة في طرابلس

نعت حكومة الوحدة الوطنية أحد عناصر الشرطة الذين استُهدفوا أثناء تأدية واجبه الوطني، خلال تأمينه لمبنى رئاسة الوزراء، حيث أُصيب برصاص مجهولين وفارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وفي سياق متصل، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة اقتحام نفذتها مجموعة مندسّة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى رئاسة الوزراء بإشعال النار باستخدام زجاجات حارقة وأدوات حديدية، وقد تم التصدي للمحاولة فورًا دون وقوع أضرار.

وأكدت الحكومة أن مبنى رئاسة الوزراء ليس مجرد منشأة إدارية، بل هو مركز القرار التنفيذي للدولة، ويحتوي على مستندات ووثائق سيادية تمس مصالح الشعب الليبي، واستهدافه يُعد تعديًا مباشرًا على مؤسسات الدولة ومقدّراتها.

وحذّرت مديرية الأمن في بيان صادر يوم أمس من الاقتراب من مواقع التماس، بعد ورود معلومات مؤكدة عن محاولات لاختراقها وافتعال أعمال عنف قد تستهدف المتظاهرين بهدف التأجيج وزعزعة الاستقرار.

وأشادت الحكومة برجال وزارة الداخلية على ما أظهروه من مهنية عالية في تأمين التظاهرة بميدان الشهداء، وضمان سلامة المشاركين فيها.

وأكدت إدارة الشؤون الأمنية مباشرتها جمع وتوثيق محاولة اقتحام المقر الحكومي، وإحالة التسجيلات إلى النيابة العامة.

تصريح صحفي ببالغ الحزن، تنعى حكومة الوحدة الوطنية أحد عناصر الشرطة الذين استُهدفوا أثناء تأدية واجبه الوطني، خلال… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ١٦ مايو ٢٠٢٥

إدارة الشؤون الأمنية تؤكد مباشرتها جمع وتوثيق محاولة اقتحام المقر الحكومي وإحالة التسجيلات إلى النيابة العامة. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ١٦ مايو ٢٠٢٥