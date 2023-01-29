استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

أعلنت السلطات الفلسطينية، الأحد، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الفلسطيني باستشهاد الشاب كرم علي سلمان 18 عاماً من قرية قوصين بنابلس، جراء إطلاق الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي قلقيلية الليلة الماضية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أفادت فجر الأحد، بإصابة الشاب قرب تلك المستوطنة عند انتصاف ليلة السبت والأحد برصاص مستوطن إسرائيلي.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة بمقتل 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس في مخيم شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس الجمعة.