استطلاع: أغلبية الألمان ضد سياسة ميركل تجاه اللاجئين

وكالات

أظهر استطلاع للرأي أجرته محطة التلفزة الألمانية الخاصة (ز دي إف)، أن أغلب الألمان أعربوا عن رفضهم لسياسة اللجوء التي تتبعها المستشارة أنجيلا ميركل.

وأفادت نتيجة الاستطلاع الذي يهدف إلى قياس مدى تأثير أحداث الاعتداءات على السيدات في كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية، أن 60 في المائة من الذين أجري عليهم الاستطلاع لم يعودوا يقبلون التدفق الكبير للاجئين إلى بلادهم، خاصة بعد أحداث كولونيا التي نقلت تقارير إعلامية ألمانية أن عددا من اللاجئين قاموا بالاعتداء على سيدات ألمانيات كن يحتفلن بليلة رأس السنة الميلادية يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأفاد (37 في المائة) أنه لا يمكن التحكم في عدد كبير من اللاجئين، فيما ذكر (33 في المئة) أن اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة غيرت موقفه في قضية اللاجئين.

وحسب استطلاع آخر أجرته مؤسسة (إيه أر دي)، أظهر 51 في المائة من الشريحة المستهدفة “تشاؤما أقل” فيما يتعلق بتأثير أحداث كولونيا، بينما اعتبر 44 في المائة أنه يمكن للمستشارة ميركل التغلب على مشكلة اللاجئين الحالية.

وكانت وسائل إعلام ألمانية، ذكرت أن الشرطة بمدينتي “كولونيا” و”هامبورغ”، تلقت العشرات من الشكاوى، حول تعرض نساء وفتيات لمضايقات وتحرش واعتداءات جنسية وسرقة من قبل “لاجئين”، ليلة 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أثناء الاحتفال برأس السنة الجديدة.

وكان استطلاع للرأي أجري في الشهر الماضي أظهر أن 46 في المائة فقط يرفضون سياسة ميركل تجاه اللاجئين.