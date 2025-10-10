استطلاع: أغلبية الأمريكيين تؤيد تقليص الوجود العسكري في الشرق الأوسط

كشف استطلاع للرأي نشرته وكالة نوفوستي عن أن معظم الأمريكيين يؤيدون عودة جنود بلادهم من العراق وسوريا والحد من الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته منظمة Concerned Veterans for America وشركة YouGov للأبحاث، أن 62% من المشاركين يؤيدون “بدرجة ما” سحب القوات من العراق، مقابل 27% موقف محايد و11% معارض، وسُجلت نتائج مشابهة فيما يتعلق بسوريا، حيث أيد 61% من المشاركين عودة الجنود إلى ديارهم، بينما لم يكن لدى 27% رأي محدد، وعارض 12% سحب القوات.

وحظي سحب القوات من العراق وسوريا بتأييد أغلبية من أنصار الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، وكذلك الناخبين المستقلين، حيث يرى 58% أن على الولايات المتحدة خفض مستوى انخراطها في الشرق الأوسط بشكل عام.

وعلق المدير التنفيذي لمنظمة المحاربين القدامى، جون ويك، على النتائج قائلاً: “هذه البيانات تؤكد ما لاحظناه لسنوات عديدة: أن المحاربين القدامى وعامة الجمهور يريدون سياسة خارجية تقوم على الاعتدال والمسؤولية والمصالح الوطنية”.

وأضاف ويك أن بعد عقود من الحملات العسكرية في المنطقة، فإن الوجود العسكري الأمريكي في دول مثل العراق وسوريا لم يعد يمتلك هدفاً استراتيجياً واضحاً.

وأشار ويك أيضًا إلى أن معظم المشاركين في الاستطلاع، بمن فيهم الديمقراطيون والجمهوريون، يتفقون مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أن الحرب في العراق كانت خطأ فادحاً.

وأُجري الاستطلاع في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر وشمل ألف مشارك من بينهم محاربون قدامى وأفراد من عائلات عسكريين وعامة الجمهور، ويبلغ هامش الخطأ 3.7 نقطة مئوية.