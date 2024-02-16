استطلاع: الشرق الأوسط يتصدر العالم في مجال «الذكاء الاصطناعي»

احتلت منطقة الشرق الأوسط مكانة الصدارة على مستوى العالم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق استطلاع للرأي أجرته شركة “بوسطن كونسلتينغ غروب”.

وقال استطلاع الرأي، إن منطقة الشرق الأوسط تتفوق على الاتجاهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي على صعيد المكاسب والإيجابيات وعلى مستوى الإنتاجية، كما تتصدر الجهود المبذولة لتحسين المهارات المتعلقة بهذا المجال.

وأكدت نتائج الاستطلاع، أن 54% من المديرين التنفيذيين، قالوا إن قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على تطبيقات عملية تتجاوز حدود التجريب المحدود لتشمل مبادرات أكثر شمولا ونطاقا.

وتوقع الاستطلاع، أن تشهد المنطقة زيادة هائلة في الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 93% خلال عام 2024.

وأظهر التقرير، الذي استند على استطلاع رأي 1400 مدير تنفيذي في 50 سوقا، أن 61% من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط يتوقعون تحقيق نتائج إيجابية من استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى الإنتاجية تزيد على 10% في عام 2024.

هذا وكمثال على دخول منطقة الشرق الأوسط لهذا المجال، يجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تسعى لتصبح رائدة عالمياً في مجال اختبار وتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث استثمرت في هذا المجال بكثافة، وجعلت من هذه التكنولوجيا أحد الاهتمامات السياسية الرئيسية.