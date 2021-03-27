استطلاع رأي.. أكثر من 89% يُؤيدون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر

أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته شبكة “عين ليبيا”، أن أكثر من 89% يُؤيدون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم، وفقاً لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ووفقا للاستطلاع، فإن 89.5% يُؤيدون إجراء الانتخابات، في عارض 10.5% ذلك,

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 22 مارس الجاري إلى 27 من ذات الشهر.

ووصف بعض المشاركين في الاستطلاع، أن هذا الأمر عبث واستعجال، ومن المفترض أن تبقى ثلاث سنوات على الأقل حتي يتم إعادة هيبة الدولة ونوع ما من الاستقرار الأمني والاقتصادي حتي يذهب بعد ذلك الموطن لانتخابات حقيقة، وفق قولهم.

كما اشترط بعض المشاركين في الاستطلاع، اعتماد الدستور قبل إجراء هذه الانتخابات.

شرط اعتماد الدستور — Maria (@Maria34336034) March 22, 2021

وطالب بعض المشاركين بمنح الحكومة التنفيدية الجديدة عام إضافي، وإجراء انتخابات برلمانية فقط خلال أغسطس 2021 وتقليص عدد النواب إلى 63 عضو فقط.

يجب منح الحكومة التنفيديه عام اظافي ، كما يجب اجراء انتخابات برلمانية فقط خلال اغسطس 2021 و تقليص عدد النواب إلى 63 عضو فقط كما يجب تحديد صقف مرتبات أعضاء البرلمان الجدد إلى 7000 دينار للعضو الواحد .. حفظ الله ليبيا و أعانهم لما فيه خير البلاد و صالحها . — Osama Ali (@OsamaAl38891854) March 22, 2021

كما أعرب بعض المشاركين في الاستطلاع عن مخاوفهم من ما وصفوها بمؤشرات تدل على أن شيء غامض سيحدث قبيل الانتخابات ببضعة أيام.

يأتي ذلك في حين، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، إن العمل جار على عدد من الملفات المتعلقة بإجراء انتخابات “بالجودة اللازمة” في ليبيا، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

وفي كلمة أمام اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، أمس الجمعة، قال كوبيش إن “البعثة الأممية وشركاؤها الدوليين تعمل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عدد من الملفات ذات الطبيعة الفنية التي ينبغي أن تتيح إجراء انتخابات بالجودة اللازمة في الـ 24 من شهر ديسمبر القادم”.

وأشار كوبيش إلى أنه سيلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح” قريبا “لمواصلة المناقشات حول المجالات التي يحتاج فيها إلى مزيد من الدعم ومزيد من المساعدة الفنية”.

وأضاف أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تعهد قبل أيام بتقديم الدعم اللازم بما في ذلك الموارد المالية اللازمة للمفوضية لتتمكن من إجراء الانتخابات.