استطلاع رأي.. أكثر من 89% يُؤيدون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر

عين ليبيا | نُشر: السبت، 27 مارس 2021 - 23:16 | آخر تحديث: 27 مارس 2021 - 23:17 نُشر: السبت، 27 مارس 2021 - 23:16
ليبيا
89.5% يُؤيدون إجراء الانتخابات

أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته شبكة “عين ليبيا”، أن أكثر من 89% يُؤيدون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم، وفقاً لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ووفقا للاستطلاع، فإن 89.5% يُؤيدون إجراء الانتخابات، في عارض  10.5% ذلك,

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 22 مارس الجاري إلى 27 من ذات الشهر.

ووصف بعض المشاركين في الاستطلاع، أن هذا الأمر عبث واستعجال، ومن المفترض أن تبقى ثلاث سنوات على الأقل حتي يتم إعادة هيبة الدولة ونوع ما من الاستقرار الأمني والاقتصادي حتي يذهب بعد ذلك الموطن لانتخابات حقيقة، وفق قولهم.

كما اشترط بعض المشاركين في الاستطلاع، اعتماد الدستور قبل إجراء هذه الانتخابات.

وطالب بعض المشاركين بمنح الحكومة التنفيدية الجديدة عام إضافي، وإجراء انتخابات برلمانية فقط خلال أغسطس 2021 وتقليص عدد النواب إلى 63 عضو فقط.

كما أعرب بعض المشاركين في الاستطلاع عن مخاوفهم من ما وصفوها بمؤشرات تدل على أن شيء غامض سيحدث قبيل الانتخابات ببضعة أيام.

يأتي ذلك في حين، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، إن العمل جار على عدد من الملفات المتعلقة بإجراء انتخابات “بالجودة اللازمة” في ليبيا، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

وفي كلمة أمام اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، أمس الجمعة، قال كوبيش إن “البعثة الأممية وشركاؤها الدوليين تعمل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عدد من الملفات ذات الطبيعة الفنية التي ينبغي أن تتيح إجراء انتخابات بالجودة اللازمة في الـ 24 من شهر ديسمبر القادم”.

وأشار كوبيش إلى أنه سيلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح” قريبا “لمواصلة المناقشات حول المجالات التي يحتاج فيها إلى مزيد من الدعم ومزيد من المساعدة الفنية”.

وأضاف أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تعهد قبل أيام بتقديم الدعم اللازم بما في ذلك الموارد المالية اللازمة للمفوضية لتتمكن من إجراء الانتخابات.

آخر تحديث: 27 مارس 2021 - 23:17
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