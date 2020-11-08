استطلاع رأي: السعودية أكثر دولة عربية يريد الإسرائيليون تعزيز العلاقات معها

كشف استطلاع رأي جديد عن أكثر دولة عربية يريد الإسرائيليون تعزيز العلاقات معها.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد “متيفيم”، ونشرت نتائجه وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، على حسابه بموقع تويتر، كانت السعودية هي تلك الدولة.

وقال 24% من الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع إن السعودية هي أكثر دولة عربية يريدون تعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات.

وحلت مصر في المركز الثاني بنسبة 12% بينما قال 11% من الإسرائيليين إن الإمارات هي أكثر دولة عربية يجب تعزيز العلاقات معها، بينما جاء الأردن رابعا بنسبة 4%.

يُشار إلى أن السعودية لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بخلاف مصر التي وقعت معاهدة سلام مع تل أبيب عام 1979 وتبعها الأردن عام 1994، والإمارات والبحرين في سبتمبر 2020، فيما أعلن مؤخرا السودان موافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وسمحت السعودية للمرة الأولى في سبتمبر الماضي للطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى أبوظبي بالمرور في أجوائها.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد توقع حال تمكن من نيل ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انضمام 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع إسرائيل.

إستطلاع إسرائيلي: السعودية🇸🇦 هي أكثر الدول العربية التي يريد الإسرائيليون تعزيز العلاقات معها في إستطلاع أجراه معهد ميتفيم الإسرائيلي في صفوف مواطنين إسرائيليين عن اهم الدول العربية التي يجب على اسرائيل🇮🇱 محاولة تعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات احتلت السعودية المرتبة الأولى pic.twitter.com/RzHFzstvTU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 8, 2020