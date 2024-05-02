استطلاع رأي: نصف الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن استطلاعا للرأي، أظهر أن “أكثر من نصف الإسرائيليين وبنسبة تصل إلى 58%، يعتقدون أن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يستقيل على الفور، بينهم 28% صوتوا للكتلة التي تدعم نتنياهو في الانتخابات”.

وقالت الصحيفة: “إن 48% من الإسرائيليين يعتقدون كذلك أن على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يستقيل فورا، بينما يعتقد 50% من الإسرائيليين أن على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن يستقيل أيضاً، كما يعتقد و56% أنه يجب على رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” أن يستقيل”.

وقال 54% من المستطلعين، “إنه يجب إجراء الانتخابات في وقت مبكر، فيما قال 37%، إن على الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت مغادرة الحكومة”.