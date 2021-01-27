استطلاع للرأي في ليبيا يُظهر تزايد الاستياء من أداء «حكومة الوفاق»

أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته شبكة “عين ليبيا”، أن أكثر من 80% يعتبرون أداء حكومة الوفاق الوطني سيء.

ووفقا للاستطلاع، فإن 84.13% اعتبروا أداء الحكومة سيء، في حين اعتبر 1.41% أدائها متوسط.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 20 يناير الجاري إلى 24 من ذات الشهر، وكانت نسبة التصويت على أن أداء حكومة جيد بـ10.45%.

واعتبر بعض المشاركين في الاستطلاع، أن حكومة الوفاق هي أسوأ حكومة مرت على ليبيا.

كما طالب بعض المشاركين في الاستطلاع بمحاكمة عادلة لكل منتسبيها بداية من رئيس الحكومة فائز السراج.

ووصف المشاركون في الاستطلاع أداء الحكومة بـ”سيء جداً” ووصفوها بحكومة “واسطة ومحسوبية واستغلال نفوذ”.

في حين اعتبر بعض المشاركين في الاستطلاع، أن أداء الحكومة ليس جيداً ولا سيئاً وإنما هو “أداء عبيط” حسب وصفهم.

وحكومة الوفاق الوطني هي حكومة منبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، والذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيادة الألماني مارتن كوبلر بعد تكليفه بديلًا عن خلفه الإسباني برناردينو ليون.

وتمت المصادقة على الاتفاقية بالإجماع من قِبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي رحب بتشكيل مجلس رئاسي لليبيا واعترف بحكومة الوفاق الوطني بصفتها السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا في 31 ديسمبر 2015، وأعلن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح دعمه للاتفاق السياسي الليبي.

واعتبارا من 2016 حكومة الوفاق الوطني كان لديها 17 وزيرا ويقودها رئيس الوزراء فائز السراج.

وعُقد الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني في 2 يناير 2016 في تونس العاصمة.

وتم الإعلان عن حكومة كاملة تتألف من 18 وزيراً في يناير 2016.

ووصل رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج و6 أعضاء آخرين من المجلس الرئاسي والحكومة المقترحة إلى طرابلس في 30 مارس 2016.

وفي اليوم التالي، تسلمت حكومة الوفاق الوطني مكاتب رئاسة الوزراء.