استطلاع: 21% من سكان طهران يُعانون مشاكل واضطرابات نفسية جراء كورونا

64.4% بحاجة لمساعدة اقتصادية من الحكومة من أجل استمرارية حياتهم المعيشية. [رويترز]

أظهر استطلاع أجراه مركز مكافحة فيروس كورونا في طهران، أن 47% من سكان العاصمة الإيرانية يعانون من مشكلات اقتصادية، وأن %21 منهم يعانون من مشاكل واضطرابات نفسية جراء الفيروس.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” فإن 64.4% ممن استطلعت آراؤهم قالوا إنهم بحاجة لمساعدة اقتصادية من الحكومة من أجل استمرارية حياتهم المعيشية دون مشاكل.

وجاء في الاستطلاع أن 49.9% من سكان طهران، يوافقون بشدة على استمرار القيود وفرض المزيد منها للحفاظ على السلامة، ومنع انتشار كورونا المستجد في البلاد.

وطالب 31% من سكان العاصمة حكومة بلادهم بفرض الحجر الصحي الإلزامي، وفرض القيود على الجميع في طهران.

يأتي ذلك في حين، أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني إيرج حريرجي، اليوم السبت، عن انخفاض نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين في المستشفيات بنسبة أكثر من 50 بالمائة وانخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الفيروس بنحو 70 بالمائة.

محتوى ذو صلة ميركل: العالم سيضطر للتعايش مع كورونا لفترة طويلة وبحسب وكالة أنباء فارس، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي إنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 89328 حالة حتى الآن بينهم 3096 في وضع حرج”. وأضاف أن “عدد المتعافين من الفيروس بلغ 68193 شخصا حتى الأن، كما توفي 76 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 5650. وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 410075 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس “کوفید 19” فی أنحاء البلاد حتى الأن. وبدوره، كشف مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني إيرج حريرجي، اليوم، عن انخفاض نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين في المستشفيات بنسبة أكثر من 50 بالمائة وانخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الفيروس بنحو 70 بالمائة.

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