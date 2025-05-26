استعادة نبض الكهرباء شرق طرابلس.. تشغيل محول استراتيجي بعد 5 سنوات من التوقف

أعلنت الإدارة العامة لنقل الطاقة بالشركة العامة للكهرباء، عن إعادة تشغيل المحول رقم (2) بمحطة بئر الأسطى ميلاد بقدرة 220/30 ك.ف وسعة 100 ميغا فولت أمبير (MVA)، بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات نتيجة أعطال فنية ونقص قطع الغيار.

وجاء تشغيل المحول في إطار خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة الإمداد، خاصة في مناطق عين زارة وتاجوراء شرق وجنوب طرابلس، التي عانت خلال السنوات الماضية من انقطاعات متكررة نتيجة الضغط على الشبكة وضعف القدرات التشغيلية.

وأكدت الإدارة أن الفرق الفنية والهندسية تمكنت من استكمال أعمال الشحن والتشغيل بنجاح فور توفر القطع اللازمة، مشيدةً بالجهود التي بُذلت رغم التحديات الفنية واللوجستية.

ويُتوقع أن يساهم هذا الإنجاز في تخفيف الأحمال على باقي المحطات وتعزيز استقرار التيار الكهربائي في المنطقة، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات العامة والحياة اليومية للمواطنين.

هذا وتُعد محطة بئر الأسطى ميلاد من المحطات الاستراتيجية في منظومة نقل الطاقة بطرابلس، وإعادة تشغيل أحد أهم محولاتها يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز أمن الطاقة وموثوقية الإمداد الكهربائي في العاصمة والمناطق المحيطة.

وأكدت الإدارة العامة لنقل الطاقة استمرارها في مشاريع التأهيل والتوسعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في سبيل تحقيق شبكة كهربائية أكثر كفاءة واعتمادية لخدمة كافة المواطنين.