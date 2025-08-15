استعدادات أمنية مكثفة لانتخابات «المجالس البلدية» في الجفارة والقره بوللي

تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن مدير أمن الجفارة، لواء عبدالناصر الطيف، استعداداً لانطلاق العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم غدٍ السبت، جرى صباح الجمعة استلام صناديق الاقتراع والمعدات الانتخابية من قِبل رؤساء المراكز الانتخابية شخصياً، يرافقهم الأعضاء المكلفون بتنفيذ الخطة الأمنية.

وشمل الاستلام عدداً من الدوائر الانتخابية الواقعة ضمن نطاق مديرية أمن الجفارة، وذلك في إطار الاستعدادات لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وفي سياق متصل، تم صباح اليوم بمدينة القره بوللي تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء المراكز الانتخابية في 15 مركزاً انتخابياً ضمن نطاق الدوائر المعتمدة، وفقاً للخطة الأمنية المشتركة رقم (13) لسنة 2025 الخاصة بتأمين مراكز الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي.

وجرت عملية التسليم تحت تأمين كامل من دوريات مديرية أمن تاجوراء وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية الأخرى، لضمان وصول الصناديق بأمان واستمرار العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.