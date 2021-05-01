استعدادات في دبي لاستضافة أشهر مهرجان «بيرة» في العالم

وقد يعكس مهرجان البيرة في دبي مثيله في ميونيخ، لكنه يخطط أيضاً لبعض الإضافات الباهظة، بما في ذلك ما يقول منظمو الحدث إنه سيكون “أطول بار بيرة في العالم” ويصل طوله إلى 60 متراً.