استعدادات لإعادة فتح قنصليتي المغرب في طرابلس وبنغازي

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الأربعاء، تعيين قنصلين عامين في ليبيا، استعداداً لإعادة فتح قنصليتيها في العاصمة طرابلس وبنغازي، بعد نحو 9 سنوات من الإغلاق، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حركة التنقلات لأعضاء الدبلوماسية المغربية للعام 2023، التي أخذت بعين الاعتبار الحضور القوي للجالية المغربية في عدد من المناطق بالعالم.

وبحسب قائمة القناصل الجدد البالغ عددهم 23 قنصلًا عامًا لقيادة البعثات القنصلية للمغرب في الخارج، فقد جرى تعيين سعيد بنكيران قنصلًا عامًا في مدينة بنغازي، وبوزكري الريحاني قنصلًا عامًا في العاصمة طرابلس.