استعدادات لإقامة اليوم الوطني للمصالحة الوطنية في تاورغاء

عُقِد بمقر المجلس المحلي تاورغاء، اجتماع ضم رئيس وأعضاء المجلس المحلي تاورغاء.

وناقش الاجتماع الترتيبات اللازمة لليوم الوطني للمصالحة الوطنية المستهدف إقامته بمدينة تاورغاء من قبل حكومة الوحدة الوطنية يومي الجمعة والسبت القادمين.

وقام رئيس المجلس المحلي عبد الرحمن الشكشاك، باستعراض كافة الخطوات التي تم اتباعها من قبل الحكومة كونها الجهة الراعية لهدا الاحتفال.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن الداخلي بالمدينة وأهمها آخر ما تم من تعاقدات وأعمال صيانة والتعويضات وما تم من إجراءات حيالها.

هذا وسيكون اليوم الوطني للمصالحة يوماً تاريخياً تتجسد فيه وحدة الليبيين وتسامحهم وطيبة نفوسهم ووحدة نسيجهم، كما يأتي الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة توقيع اتفاق تاورغاء – مصراتة وعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.