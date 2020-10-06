استعدادات لاستئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وبنينا

طالبت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، شركات الطيران الوطنية بتوضيح مدى جاهزيتها لاستئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة الدولي وبنينا الدولي.

جاء ذلك في خطاب لرئيس المصلحة محمد بيت المال، وجهه إلى المدراء العامين بشركات الطيران الوطنية تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشار الخطاب إلى الجهود المبذولة لإعادة فتح المجال الجوي بين مطارات المنطقة الغربية والشرقية، ورفع مشقة وعناء السفر براً عن المواطن الليبي، بحسب نص الخطاب.

وطالب رئيس مصلحة المطارات من مديري شركات الطيران، موافاته بمدى جاهزية شركاتهم لاستئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وبنينا، وإمكانية تسيير رحلات داخلية أخرى لتتمكن المصلحة من اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.

يأتي ذلك في حين، عقد رئيس مصلحة الطيران محمد بيت المال، اجتماعات في وقت سابق، مع المجلس الرئاسي حول آليات التنسيق لاستئناف خطوط الطيران بين المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تسهيل تنقل المواطنين.