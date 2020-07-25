استعدادات لاستئناف الرحلات بمطار مصراتة الدولي

تواصل مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، استعداداتها لإعادة تشغيل مطار مصراتة الدولي.

وأوضحت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، أنه تطبيقا لما ورد في دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، تقوم إدارة التشغيل والتسهيلات بمصلحة المطارات بالتعاون مع إدارة مطار مصراته الدولي وفي إطار استعدادها لإعادة فتح المطار أمام حركة الملاحة الجوية واستئناف الرحلات منه، باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة التي من شأنها أن تساهم في الحد من انتشار العدوى داخل المطار.

ومن بين تلك الإجراءات وضع الملصقات والعلامات الإرشادية اللازمة والتي توضح للمسافرين كيفية التعامل داخل المطار حفاظاً على سلامتهم.

هذا وستقتصر الرحلات التجارية المنتظمة من المطار خلال المرحلة الأولى والتي ستبدأ يوم غد الأحد على المسافرين المغادرين ليبيا فقط وفي انتظار الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص المواطنين العائدين إلى ليبيا من دول أخرى وفقاً للضوابط التي ستصدر في هذا الشأن.

هذا واقترحت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في تقريرها تصنيف دول العالم إلى أربعة مستويات حسب نسبة انتشار الوباء في كل دولة وسيتم على ضوء ذلك تحديد نوع المعاملة والإجراءات التي سيخضع لها المسافر القادم من تلك الدول.