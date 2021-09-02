استعدادات لافتتاح مركز التطعيمات الرابع على مستوى ليبيا في سبها

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن قرب الانتهاء من تجهيز مركز التطعيمات الرابع على مستوى ليبيا بمركز الصم والبكم في مدينة سبها.

وأفادت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن المركز الذي سيتم الإعلان عن افتتاحه خلال الفترة الوجيزة القادمة، تم تجهيزه بأحدث المواصفات العالمية .

وأوضحت بأن المركز يحوي على (40) حجرة للتطعيم، منها حجرتين للكشف و حجرتين لأخذ المسحة، ومنظومة لأخذ رقم الانتظار، إضافة إلى كاميرا حرارية و(4) غرف خاصة بالعناصر الطبية، وعدد (2) كافتيريا، وعدد (2) حمام.

وتأتي هذه التجهيزات استمرارًا للتوسعة التي أعلنت عنها الوزارة لبرنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتي استهدفت كلًا من طرابلس، بنغازي ومصراتة ذات الكثافة السكانية العالية.