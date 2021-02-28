استعدادات لانطلاق حملة تطعيم ضد كورونا على مستوى البلاد

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 28 فبراير 2021 - 20:29 | آخر تحديث: 28 فبراير 2021 - 20:37 نُشر: الأحد، 28 فبراير 2021 - 20:29
ليبيا
الوطني لمكافحة الأمراض
مركز مكافحة الأمراض يستعد لانطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد

عقدت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، اجتماعها الأول بقاعة اجتماعات فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة بطرابلس.

ويأتي الاجتماع للتجهيز لانطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد.

وترأس الاجتماع مدير عام المركز بدر الدين النجار، وبحضور أعضاء اللجنة التسييرية وبمشاركة مندوبين كلا من مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، ومكتب منظمة “يونيسف” بليبيا، ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

واستعرض الحاضرون الوضع الوبائي الحالي في ليبيا وكذلك الاطلاع على خطة العمل والإشراف على الحملة والاطلاع على التقارير الخاصة بتقييم الحلقة الباردة في ليبيا.

واتفق المجتمعون على إعداد حلول عاجلة لتحديد وتوفير الاحتياجات الخاصة بالحملة والمباشرة في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين حول التطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمركز.

آخر تحديث: 28 فبراير 2021 - 20:37
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