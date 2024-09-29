استعدادات لانعقاد اجتماع مجموعة العمل الأمنية في سرت

عقدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اجتماعا اليوم الأحد، بمقر البعثة في طرابلس، مع سفراء وملحقي الدفاع المشاركين في مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات لانعقاد اجتماع المجموعة المقرر في 17 أكتوبر المقبل بمدينة سرت.

وأكد المشاركون على الحاجة الملحة لدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ ولايتها بشكل فعال، وخاصة تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أعرب المشاركون في الاجتماع عن أملهم في تبادل مثمر في اجتماع سرت، بهدف تعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا.