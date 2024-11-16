الداخلية تشرف على تأمين الانتخابات في غرب الجبل ومصراتة

في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان، قامت مديرية أمن غرب الجبل، بوضع خطة شاملة لتأمين مراكز الانتخابات في بلديات الحوامد ووازن، كما أعلنت مديرية أمن مصراتة، أنها قامت بالإشراف على تأمين انتخابات بلدية مصراتة التي أُقيمت اليوم في 89 مركزاً انتخابياً، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن، خطة تأمين مراكز الانتخابات في بلديات الحوامد ووازن تقوم على “نشر الدوريات الأمنية داخل وحول مراكز الاقتراع، وتنسيق العمل بين مختلف الوحدات الأمنية لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ كما تركز الخطة على تعزيز التواصل مع المواطنين لضمان تعاونهم مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في إنجاح العملية الانتخابية”.

كما أوضحت أن الإشراف” على تأمين انتخابات بلدية مصراتة يأتي تنفيذ خطة أمنية محكمة تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وتوفير الأجواء الآمنة للناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي”.

مديرية أمن غرب الجبل تستعد لتأمين مراكز الانتخابات في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان،… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤