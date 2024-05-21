استعدادات لتنظيم فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع وزير الشباب فتح الله الزني ورئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الشيباني عبد الله، وذلك لمتابعة عدد من الملفات بوزارة الشباب.

وقدم الزني موقفا حول استعدادات الوزارة لفعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024م والمعتمد من قبل جامعة الدول العربية، وجدولة المناشط المقترحة على مدار العام.

وأكد الوزير عودة ليبيا للقيام بدورها الشبابي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال مشاركات الوزارة واحتضانها لمثل هذه الأحداث.

كما تم مناقشة خطة الوزارة لتفعيل المجالس المحلية للشباب والقيام بدورها في المناطق والمدن، والرفع من كفاءتها من خلال التدريب بالداخل.

وتم أيضا استعراض مشاريع الوزارة لإنشاء وصيانة بيوت الشباب والمرافق الشبابية المختلفة، والتي بلغت 177 مشروعا شبابيا شملت كل المناطق الليبية.

ووجه الدبيبة بضرورة إعداد برنامج صيفي يحتوي على برامج ثقافية ورياضية وتقنية من خلال المدارس الصيفية للشباب، والإعداد الجيد لها.