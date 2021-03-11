استعدادات لفتح منفذ الدبداب البري مع الجزائر

بدأت بمنفذ غدامس الحدودي”الدبداب” اليوم الخميس، أعمال التجهيز والصيانة للمرافق التابعة له تمهيدا لفتح حركة التبادل التجاري مع الجزائر.

وكان عميد بلدية غدامس صرح في وقت سابق، أنه قد تم مناقشة بعض الاحتياجات ومجموعة من الإجراءات مع مدير مركز جمارك غدامس استعدادا لافتتاح المنفذ البري الليبي الجزائري لتبادل التجاري بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

من جهتها أعلنت لمديرية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة توفير كل الاحتياجات اللوجستية والإدارية العامة لعمليات التبادل البري بين البلدين عبر المعبر البري “الدبداب”.