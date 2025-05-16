استعدادات مكثفة لموسم الحج.. مشاريع تطويرية في مكة والمشاعر المقدسة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استكمال استعداداتها لموسم حج 1446هـ، من خلال حزمة من المبادرات التطويرية التي شملت المنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، والبنية التحتية، ومنظومة النقل، والخدمات الميدانية والصحية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وفي المنطقة المركزية، شملت التحسينات توسعة الأرصفة وتظليل المسارات المخصصة للمشاة، بالإضافة إلى تخصيص ساحات جديدة للصلاة بما يضمن انسيابية الحشود وتوزيعهم بكفاءة، وفي جانب النقل، باشر المركز العام للنقل – التابع للهيئة – تنفيذ خطته التشغيلية لموسم الحج، التي تنطلق في 15 ذي القعدة وتستمر حتى 30 ذي الحجة، وتشمل تشغيل منظومة “حافلات مكة” بواقع 400 حافلة موزعة على 12 مسارًا تغطي 431 محطة توقف و4 محطات مركزية.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في المسارات ذات الكثافة العالية بالتنسيق مع النقابة العامة للسيارات والجهات المختصة، فيما خُصصت مواقع عالية الاستيعاب لخدمة “أجرة مكة”، مع تنظيم التشغيل من خلال عقود مع مزودي الخدمة لضمان تنقل سلس وموثوق.

وفي مشعر مزدلفة، تم تنفيذ مسار مخصص للمشاة على مساحة 170 ألف متر مربع بأرضيات مطاطية، إلى جانب زراعة 10 آلاف شجرة لتظليل المسارات والتقليل من الإجهاد الحراري، كما شملت التجهيزات في مشعر منى إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير، وتوزيع 71 مركز طوارئ في مواقع إستراتيجية لتقديم الإسعافات الأولية والمساعدات اللوجستية، بالإضافة إلى مناطق استراحة مظللة وتطوير 400 براد مياه حديث التشغيل لضمان توفر المياه على مدار الساعة.

وفي إطار رفع الطاقة الاستيعابية، أنشئت وحدات خيام بطابقين لتطوير خدمات الإسكان، إلى جانب دورات مياه متعددة الطوابق، ما أسهم في توسعة المخيمات وتحسين توزيع المساحات داخل المشاعر، كما تستمر الهيئة هذا العام في توفير خدمة “السكوتر الكهربائي” عبر ثلاث مسارات مخصصة، دعمًا لخيارات التنقل الخفيف وتيسير حركة الحجاج خلال تأدية المناسك.

وتأتي هذه الجهود في سياق خطة شاملة تطلقها المملكة سنويًا لضمان راحة وسلامة الحجاج، ضمن رؤية تسعى لتحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات في موسم الحج.