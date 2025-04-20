استعدادات مكثّفة لإطلاق فعاليات «معرض طرابلس الدولي»  

في أجواء من الترقب والحماس، “تنطلق بعد غد الثلاثاء، فعاليات معرض طرابلس الدولي في نسخته الحادية والخمسين، تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية وإشراف الهيئة العامة للمعارض، وهو الحدث السنوي الأبرز على مستوى ليبيا والمنطقة”.

وبحسب وزارة الاقتصاد، “يُعدّ المعرض، الذي يشهد مشاركة واسعة من الدول العربية والأجنبية، بوابة مفتوحة على حضارة ليبيا العريقة ونافذة تطل على اقتصادها المتنوع، حيث يستعرض المشاركون أحدث ما توصلوا إليه من صناعات، وتكنولوجيا، ومنتجات في مختلف المجالات”.

ويستقطب، “المعرض سنوياًّ آلاف الزوار من داخل وخارج ليبيا، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المنظمة، بما يعكس أهمية هذا الحدث كمنصة للتبادل التجاري والثقافي، وفرصة لتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، و هو ليس مجرد حدث تجاري، بل رسالة حضارية تعكس انفتاح ليبيا على العالم، وتؤكد مكانتها كمركز إقليمي للتواصل والتكامل الاقتصادي والثقافي”.

هذا “وتنطلق فعاليات معرض طرابلس الدولي في نسخته الــ«51» خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل الجاري”.