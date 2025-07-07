استعداداً لافتتاح المكتب الإقليمي في ليبيا.. وفد من البنك الدولي يزور طرابلس

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 7 يوليو 2025 - 16:50 نُشر: الإثنين، 7 يوليو 2025 - 16:50
ليبيا
الخكومة الوطتية
التحضيرات تسير بوتيرة جيدة تمهيدًا للافتتاح الرسمي

استقبل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، اليوم الاثنين، وفدًا من الفريق الأمني واللوجستي التابع لمحفظة العقارات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في البنك الدولي، ضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح مكتب البنك في العاصمة طرابلس.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ونائب رئيس البنك الدولي مؤخرًا في طرابلس، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن.

ويهدف افتتاح المكتب إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجالات المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في ليبيا.

وأشاد وفد البنك الدولي بالتسهيلات المقدمة من الجانب الليبي، مؤكدًا أن التحضيرات تسير بوتيرة جيدة تمهيدًا للافتتاح الرسمي المرتقب خلال الفترة القريبة المقبلة.

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