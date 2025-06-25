استعداداً لتوزيع بطاقة الناخب.. مكاتب الإدارة تستلم المواد اللوجستية والتوعوية

استلمت مكاتب الإدارة الانتخابية المواد الخاصة بمرحلة توزيع بطاقة الناخب، بالإضافة إلى حزمة من المواد التوعوية المصاحبة، في إطار التحضيرات الجارية لانطلاق عملية التوزيع خلال الأيام المقبلة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).

وتتضمن المواد المستلمة أجهزة التحقق الإلكتروني، وبطاقات الناخبين، إلى جانب مطبوعات توعوية وإرشادية تهدف إلى تسهيل عملية استلام الناخبين لبطاقاتهم ورفع مستوى الوعي بأهمية هذه المرحلة.

وأكدت المفوضية أن توزيع بطاقة الناخب يمثل مرحلة محورية في سير العملية الانتخابية، حيث تُعد البطاقة الوثيقة الأساسية التي تخول المواطن المشاركة في يوم الاقتراع، مشددة على أهمية تفاعل المواطنين مع هذه المرحلة لضمان ممارسة حقهم الانتخابي.

كما تنفذ المفوضية، عبر إدارة التوعية والتواصل ومكاتبها، خطة توعوية ميدانية وإعلامية شاملة تتضمن نشر رسائل توعوية لتعزيز مشاركة جميع شرائح المجتمع في العملية الانتخابية.