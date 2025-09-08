استعداداً لرحلة كسر الحصار عن غزة.. سفن «أسطول الصمود العالمي» تتوافد على تونس

بدأت سفن أسطول الصمود العالمي، القادمة من ميناء برشلونة الإسباني، بالتوافد على ميناء سيدي بوسعيد شمال العاصمة التونسية، استعدادًا للانضمام إلى قافلة الصمود المغاربية في رحلتها نحو قطاع غزة، في أكبر تحرك بحري يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة ومجاعة.

ووصلت أولى السفن وعددها ثلاث، وعلى متنها نشطاء دوليون بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ والناشط البرازيلي تياغو أفيلا، في استقبالات حاشدة من التونسيين وممثلي المجتمع المدني، الذين توشحوا بالكوفية والأعلام الفلسطينية على شاطئ سيدي بوسعيد المحاذي للميناء، ومن المتوقع انضمام عشرات السفن المحلية التونسية والمغاربية إلى الأسطول قبل الانطلاق الرسمي يوم الأربعاء 10 سبتمبر.

وتجري في عدة مدن تونسية حملات لجمع التبرعات لدعم رحلة الأسطول وتمويل تجهيزاته، في خطوة تعكس التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني.

إندونيسيا تؤكد دعمها وحماية مواطنيها

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الإندونيسية دعمها الكامل لمشاركة القافلة الإندونيسية في أسطول الصمود العالمي، وتعهدت بحماية مواطنيها المشاركين البالغ عددهم 30 شخصًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية فهد نبيل مولاشيلا أن السفارات الإندونيسية في تونس والقاهرة وروما تتابع سلامة المشاركين وتقدم لهم التسهيلات اللازمة أثناء عبورهم، مع اطلاعهم على المخاطر المحتملة في غزة.

وأضاف أن الحكومة الإندونيسية مستمرة في دعم النضال الفلسطيني وفق القوانين واللوائح الدولية.