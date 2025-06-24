استعداداً لزيارة وزير شؤون الشرق الأوسط.. ليبيا وبريطانيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعاً مع السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، تم خلاله بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة وسبل تطوير التعاون المشترك.

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لزيارة وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني المرتقبة إلى ليبيا، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول أهمية الزيارة في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات التنمية والاستقرار الإقليمي والدعم المؤسسي.

وأكد الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين البلدين.