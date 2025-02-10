استعداداً لشهر رمضان.. اللجنة المكلفة بمتابعة «أسعار السلع» تعقد اجتماعها الأول

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار السلع الأساسية والمعروض السلعي خلال شهر رمضان المبارك.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، الدكتور سعد حنيش، إلى جانب مدير إدارة التجارة الخارجية، رئيس شبكة ليبيا للتجارة، مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، رؤساء الأقسام بالوزارة، ومندوبين عن الحرس البلدي.

وناقش الاجتماع “آلية عمل اللجنة والإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، حيث شدد الوزير على ضرورة متابعة توفر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، وحماية المستهلك لضمان استقرار السوق خلال الشهر الكريم”.

وتم الاتفاق على: عقد لقاءات مع الموردين والمندوبين المحليين لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات دخول السلع وضمان انسيابها في الأسواق، وتشكيل فرق عمل ميدانية لزيارة المصانع والشركات التجارية المعنية بتوريد وإنتاج السلع الأساسية، والتعاون مع الجهات الضبطية لمتابعة توفر السلع ومنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار”.

كما وجه الوزير اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي “بضرورة التنسيق المستمر ومتابعة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، مع إعطاء الأولوية للسلع الغذائية، لضمان توفرها في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك”.

وأكد الوزير على “أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل”.