استعداداً لعيد الأضحى.. «أمن طرابلس» تكثف إجراءاتها لتأمين الأسواق

تواصل مديرية أمن طرابلس تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين أسواق أضاحي عيد الأضحى لعام 2026، عبر انتشار دورياتها الأمنية داخل مواقع بيع الأضاحي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف تعزيز الأمن وتنظيم الحركة داخل الأسواق.

وتعمل الدوريات الأمنية على متابعة الانضباط داخل محيط الأسواق، وتسهيل حركة السير للمواطنين، بما يساهم في الحد من ظاهرة الركن العشوائي والاختناقات المرورية التي تشهدها هذه المواقع خلال فترة الذروة المرتبطة بموسم العيد.

وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تستهدف توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل أسواق الأضاحي، بما يضمن انسيابية الحركة ويعزز سهولة وصول المواطنين إلى أماكن البيع دون ازدحام أو تعطيل للحركة العامة.

وفي السياق ذاته، وثّق مكتب العلاقات العامة والإعلام الأمني جانبًا من الجهود الميدانية للعناصر الأمنية أثناء أداء مهامها داخل الأسواق، في مشهد يعكس مستوى الجاهزية والانضباط والحرص على تطبيق الخطط الأمنية المرسومة خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه التحركات ضمن استعدادات الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس لتأمين موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد عادةً كثافة في الحركة داخل الأسواق والمرافق التجارية، ما يتطلب تعزيز التواجد الأمني لضمان السلامة العامة.