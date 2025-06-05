استعداداً لعيد الأضحى.. مدير أمن طرابلس يتفقد الجاهزية الأمنية

في إطار الحرص على متابعة تنفيذ الخطة الأمنية وضمان الجاهزية القصوى خلال فترة عيد الأضحى، أجرى مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مراكز الشرطة والنقاط والتمركزات الأمنية في العاصمة.

وشملت الجولة كلاً من مراكز شرطة باب البحر، حي الأندلس، غوط الشعال، الهضبة، باب بن غشير، وأبوسليم، حيث اطلع اللواء وهيبة على سير العمل الأمني داخل هذه المقرات، واستمع إلى إحاطات مفصلة من المسؤولين بالميدان حول الوضع الأمني الراهن والتحديات التي تواجههم.

وأكد مدير الأمن خلال لقائه بالعناصر الأمنية أهمية الالتزام والانضباط، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التنسيق بين مختلف وحدات الأمن لإنجاح الخطة الأمنية الخاصة بالمناسبة.

وأثنى اللواء وهيبة على الجهود المبذولة من قبل الضباط والأفراد، منوهًا بحسهم العالي بالمسؤولية وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تأتي في سياق دعم الأداء الأمني، وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس.