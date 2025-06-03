استعداداً لـ«يوم عرفة».. تنسيق ليبي مكثّف لضمان انسيابية تنقلات الحجاج

عقدت لجنتا النقل والمشاعر المقدسة، وبمشاركة عدد من اللجان ذات العلاقة، اجتماعًا تنسيقيًا مع المنسقين والمشرفين، لمراجعة واستعراض آخر الترتيبات الميدانية الخاصة بيوم التروية وخطة التصعيد إلى مشعر عرفات، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لموسم حج 1446 هـ.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الحرص على تحقيق أعلى درجات التنظيم والانسيابية في تنقلات الحجاج، وضمان تنفيذ الخطط التشغيلية وفق أفضل المعايير، بما يواكب متطلبات الموسم ويُسهم في راحة ضيوف الرحمن.

يذكر أن يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) هو بداية المناسك الفعلية للحج، حيث يتوجه الحجاج إلى منى قبل أن يصعدوا إلى عرفات في اليوم التالي، وهو الركن الأعظم من الحج، وتتطلب هذه المرحلة جهودًا لوجستية وتنظيمية دقيقة لتأمين تنقل مئات الآلاف من الحجاج في زمن محدود وبانسيابية تامة.

وفي هذا السياق، تعمل الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة– ليبيا، بالتنسيق مع اللجان الميدانية، على تنفيذ خطة شاملة تضمن سلامة وراحة الحجاج الليبيين، بدءًا من التصعيد إلى مشعر منى، مرورًا بعرفة، وصولًا إلى مزدلفة، وفق ترتيبات تراعي الجوانب الأمنية، الصحية، والنقل الجماعي.

وتُعقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري خلال موسم الحج لضمان الجاهزية الكاملة وتذليل أي صعوبات قد تواجه فرق العمل أو الحجاج أثناء تنقلاتهم في المشاعر المقدسة.