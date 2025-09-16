استعداداً لفصل الشتاء.. «الحكم المحلي» تُطلق حملة لتنظيف الأودية والسدود بعدد من البلديات

تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبناءً على تكليف مباشر من وزير الحكم المحلي المكلّف عبد الشفيع الجويفي، باشرت الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، أعمال فتح وتنظيف مسارات الأودية والسدود، بالإضافة إلى طرق تصريف المياه في عدد من البلديات.

وشملت أعمال التنظيف بلديات ترهونة، الخمس، قصر الأخيار، إلى جانب منطقتي زمزم وأبو نجيم، وذلك ضمن خطة استباقية تهدف إلى الاستعداد لموسم الأمطار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتنفيذ أعمال وقائية للحد من آثار وتداعيات تساقط الأمطار، والرفع من كفاءة البنية التحتية للتصريف المائي في المناطق المعرضة للمخاطر، بما يضمن سلامة السكان ويقلل من احتمالات حدوث فيضانات أو أضرار بيئية.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه التدابير ستتواصل في مناطق أخرى ضمن خطة شاملة استعدادًا لفصل الشتاء، بالتنسيق مع الجهات الخدمية والبلديات المعنية.