استعداداً لفصل الشتاء.. الدبيبة يتابع أوضاع «السدود» ويشدد على حماية مجاري الأودية

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أوضاع السدود ومجاري الأودية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة موسم الأمطار.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الحكم المحلي المكلف، عبدالشفيع الجويفي، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووكيل عام وزارة الموارد المائية، عبدالسلام نصر، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ونائب رئيس جهاز الشرطة الزراعية.

واستعرضت شركة الخدمات العامة جهودها الحالية في تنظيف مجاري الأودية الرئيسية، وعلى رأسها سد وادي المجانين، ومجاري وادي الربيع والشياب بمنطقة قصر بن غشير، بهدف تسهيل انسياب المياه والسيول، وتجنب الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

كما قدم جهاز الشرطة الزراعية تقريرًا تفصيليًا حول التعديات على حرم الأودية، وظاهرة البناء العشوائي، مشيرًا إلى المواقع المتأثرة، ومقترحًا عددًا من التوصيات لمعالجة هذه الخروقات بشكل عاجل.

وأكد وزير الحكم المحلي المكلف على أهمية التنسيق المستمر بين البلديات والجهات التنفيذية، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية للسدود ومجاري السيول، مشددًا على دور البلديات في الرقابة والتبليغ عن أي تجاوزات.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الموارد المائية إلى أن الوزارة تعكف على إعداد خطة شاملة لإدارة السدود ومجاري الأودية، تشمل تقييم حالتها الحالية ووضع برامج صيانة عاجلة لضمان جاهزيتها.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع حد للتعديات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة، مؤكدًا أن حماية السدود ومجاري الأودية تمثل أولوية قصوى للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان أمن الموارد المائية.