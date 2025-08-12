استعداداً لقمة «بوتين ترامب».. ألاسكا تغلق مجالها الجوي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قال في مؤتمر صحفي إنه سيتوجه إلى “روسيا” يوم الجمعة، في حين كان يقصد ولاية ألاسكا الأمريكية، حيث من المقرر عقد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس الجاري.

وقال ترامب خلال حديثه: “سألتقي بوتين. يوم الجمعة سأذهب إلى روسيا… لا أحب أن أكون هنا (في واشنطن) وأتحدث عن مدى عدم الأمان هنا، والقذارة في هذه العاصمة التي كانت يوما ما جميلة وأصبحت مليئة بالرسوم الجدارية”.

التصريح أثار موجة من التعليقات الساخرة، إذ كتب أحد مستخدمي الإنترنت: “يبدو أنه نسي أن ألاسكا ولاية أمريكية”، فيما قال آخر: “ألاسكا أصبحت ولاية أمريكية منذ 1871، هل عادت إلى روسيا مجددا؟”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية لاحقا أن ترامب كان يقصد القول إنه سيتوجه إلى ألاسكا لعقد اجتماع مع بوتين بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا، على أن يجري لاحقا اتصالات مع القادة الأوروبيين.

في السياق، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) عن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا يوم 15 أغسطس الجاري، تحضيرًا للقمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقالت FAA في إشعار رسمي إن الإغلاق سيشمل دائرة نصف قطرها 48.3 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 5.5 كيلومتر، وذلك بسبب “تنقلات لشخصيات في غاية الأهمية (VIP)”، وسيتم رفع القيود في 16 أغسطس.

ويأتي هذا الإجراء تمهيدًا لعقد اللقاء بين بوتين وترامب في 15 أغسطس، حيث أكد الرئيس الأمريكي ترامب في 8 أغسطس نيته عقد القمة، فيما أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى وجود خطط لإجراء المحادثات.

وأوضح ممثل الكرملين أن الرئيسين سيركزان خلال اللقاء على مناقشة الخيارات لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال الخبير القانوني فلاديمير كاناشيفسكي، رئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة موسكو الحكومية للقانون، إن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستحصل على تصريح منفصل عبر القنوات الدبلوماسية لتحليقها فوق الأراضي الأمريكية وهبوطها في ألاسكا.

وأوضح كاناشيفسكي أن المسار المحتمل للطائرة الرئاسية يبدأ من تشوكوتكا في أقصى شرق روسيا، مروراً عبر مضيق بيرينغ، وصولاً إلى ألاسكا، موضحاً أن هذا الخيار هو الأكثر منطقية لتقليل مخاطر التحليق فوق أراضي دول ثالثة.

وأشار الخبير إلى أن الدول لها الحق في حظر الرحلات الجوية فوق أراضيها، كما حدث بين روسيا والولايات المتحدة عام 2022، لذلك يلزم الحصول على إذن دبلوماسي خاص لتحليق الطائرة الرئاسية الروسية فوق الأراضي الأمريكية.

وأضاف أن تنظيم الرحلات الجوية الدولية يخضع لاتفاقية مونتريال لعام 1999، التي تجمع روسيا والولايات المتحدة كطرفين فيها، إلى جانب اتفاقية ثنائية بين الحكومتين بشأن الحركة الجوية تم توقيعها عام 1994.

كما ذكر كاناشيفسكي أن دول الاتحاد الأوروبي فرضت في فبراير 2022 حظراً على تحليق الطائرات الروسية فوق أراضيها ومنعت هبوطها في أوروبا، باستثناء حالات الطوارئ. وشملت الحظر أيضاً دولاً أخرى مثل الولايات المتحدة، النرويج، بريطانيا، كندا، وأيسلندا، وردت روسيا بفرض حظر مماثل على طائرات 36 دولة غير صديقة.

بن سلمان لزيلينسكي: السعودية تدعم كافة الجهود لتسوية الأزمة الأوكرانية

أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، جرى خلاله بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية وسبل دفع جهود السلام.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، شدد ولي العهد على حرص الرياض ودعمها لكافة المساعي الهادفة إلى تسوية الأزمة والوصول إلى سلام شامل، مؤكدا استعداد المملكة لبذل المساعي الحميدة وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن تقديره للجهود التي تبذلها السعودية من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، مشيدا بالدور الذي تضطلع به في المسار الدبلوماسي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب الأوكراني.