استعداداً لكأس العالم.. «المنتخب التونسي الأول» يشارك في كأس العرب 2025

قرر المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم، سامي الطرابلسي، المشاركة بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب المقررة في قطر بين 1 و18 ديسمبر 2025، بعد أن كان من المقرر مشاركة المنتخب الثاني في البطولة.

وأوضح الطرابلسي أن القرار جاء بعد دراسة متأنية، مؤكّدًا أن المنتخب الأول يضم ما لا يقل عن 12 إلى 13 لاعبًا ينشطون في الدوري التونسي ودوريات عربية، ما يتيح لهم المشاركة بشكل فاعل في البطولة.

وأضاف أن الخيار الآخر، وهو مشاركة منتخب ثانٍ من لاعبين محليين وشبان، قد يؤثر سلبًا على نتائج الفريق لاحقًا.

وأشار الطرابلسي إلى أن التشكيلة المشاركة ستضم معظم لاعبي المنتخب الأول مع إضافة عدد من اللاعبين المحليين.

كما كشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في الجولتين الأخيرتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد منتخبي ساو تومي وبرينسيب وناميبيا.

وكان المنتخب التونسي قد ضمن تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد تصدره ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات.

وشدد الطرابلسي على أهمية الفوز في المباراتين المقبلتين لتحسين ترتيب تونس في التصنيف العالمي، مما يضعه ضمن المستوى الثالث في قرعة كأس العالم، الأمر الذي قد يسهل المرور إلى الدور الثاني، وهو الهدف الرئيسي للمنتخب الذي لم يسبق له التأهل للدور الثاني في مشاركاته الست السابقة بالمونديال.