استعداداً للأعياد اليهودية.. إسرائيل تعزز قواتها في الضفة الغربية

أعلنت القوات الإسرائيلية عن تعزيز وجودها العسكري في الضفة الغربية عبر نشر ثماني سرايا إضافية خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، بما سيرفع عدد القوات في فرقة “يهودا والسامرة” إلى ما يعادل 23 كتيبة.

وأوضح مسؤولون عسكريون أن هذه القوات ستنتشر اليوم الأحد وستبقى في الضفة حتى ما بعد الأعياد في منتصف أكتوبر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وسط تصاعد التوترات.

ويأتي هذا التحرك بعد هجوم دموي في القدس أوائل الشهر الحالي نفذه فلسطينيان عند تقاطع راموت، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.

كما شهد معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن هجومًا آخر هذا الأسبوع، حيث أطلق منفذ الهجوم النار على الجنود، ثم حاول الطعن بعد أن تعطل سلاحه، قبل أن يتم قتله على الفور.

وأسفر الهجوم عن مقتل المقدم الاحتياط يتسحاق هروش، 68 عامًا، من القدس، والرقيب أوران هيرشكو، 20 عامًا، من بلدة تل موند، وهما يعملان في الإدارة المدنية ووحدة التعاون الدولي “تيفيل” التابعة للجيش، وأُغلق معبر اللنبي مؤقتًا أمام حركة المشاة والبضائع، على أن يعاد فتحه جزئيًا لعبور الأفراد فقط.

اعتقال النائبة العربية السابقة حنين الزعبي من منزلها في الناصرة بشبهة “التحريض على الإرهاب”

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح الأحد النائبة العربية السابقة في الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين الزعبي، بعد دهم منزلها في مدينة الناصرة بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 1948، وذلك بحجة “التحريض على الإرهاب”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن مدير مركز “عدالة”، المحامي حسن جبارين، قوله: “حتى هذه اللحظة لا نعرف تفاصيل التحقيق، لكن تم إبلاغها بأنها اقتيدت إلى طبرية للتحقيق بشبهة التحريض على الإرهاب ودعم منظمات إرهابية”.

وأضاف جبارين أن “التوقيف غير قانوني، إذ كان يمكن استدعاؤها بشكل عادي مع تحديد موعد للتحقيق، بدلاً من اقتحام منزلها فجراً بمرافقة ستة عناصر شرطة لتنفيذ الاعتقال”.

وأشار إلى أن “قانونية التوقيف ستكون محوراً أساسياً في الملف، في حال قررت السلطات طلب تمديد اعتقالها”.