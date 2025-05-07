استعداداً للانتخابات.. «السايح» يتفقد مكتب الإدارة في بنغازي

في إطار حرص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على متابعة سير العمل بمكاتب الإدارة الانتخابية، أجرى رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، زيارة تفقدية إلى مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي.

وخلال الزيارة، اطلع الدكتور السايح على آلية سير العمل داخل المكتب، ومستوى الجاهزية الإدارية والفنية في إطار التحضيرات الجارية لتنفيذ مرحلة توزيع بطاقة الناخب لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، كما عقد اجتماعًا موسعًا ضم منسقي الأقسام وموظفي المكتب، استمع فيه إلى شرح مفصل حول سير البرامج التنفيذية، وأبرز التحديات التي تواجه فرق العمل على الأرض.

وأكد الدكتور السايح، خلال الاجتماع، على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بتكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على استلام بطاقاتهم الانتخابية، بما يعزز من فرص المشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وشدد رئيس المفوضية على أهمية توفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لمكاتب الإدارة الانتخابية، لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة ووفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية الانتخابية يعتمد بالدرجة الأولى على التنسيق العالي بين مختلف فرق العمل، وتجاوز العراقيل في وقت مبكر.