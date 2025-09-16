استعداداً للعام الدراسي الجديد.. توزيع دفعة جديدة من «الكتاب المدرسي» على المخازن

في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر الجاري، باشرت إدارة الكتاب بمركز المناهج التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم صباح اليوم توزيع الدفعة الخامسة من الكتاب المدرسي من المخزن الرئيسي بطرابلس إلى عدد من المخازن الفرعية بمختلف المناطق.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، شملت عملية التوزيع مخازن زوارة، الكفرة، تازربو، درج، السدرة، والساحل، وذلك ضمن خطة الوزارة لضمان وصول الكتب إلى جميع المدارس في الوقت المناسب.

وأكد مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن بلغ قرابة 6 ملايين نسخة، مع التركيز على إيصال الكتب إلى المناطق النائية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الرامية لتحقيق عدالة التوزيع وضمان وصول الكتاب المدرسي إلى كافة الطلبة في أنحاء ليبيا دون تأخير.