استعداداً للعيد.. البريقة تكثف خطط «توزيع الوقود» في طرابلس

أعلنت شركة شركة البريقة لتسويق النفط وصول ناقلة البنزين “VS SPIRIT” إلى ميناء طرابلس البحري، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز المخزون التشغيلي وضمان استقرار إمدادات الوقود في مختلف مناطق البلاد، بالتزامن مع ارتفاع الطلب قبيل عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الشركة، في بيانٍ رسميٍّ، أن الفرق الفنية المختصة باشرت فور وصول الناقلة استكمال الإجراءات التشغيلية والفحوصات الفنية المعتمدة، تمهيدًا لبدء عمليات تفريغ الشحنة وضخها ضمن منظومة التوزيع المعتمدة.

وأوضحت الشركة أن هذه الشحنة تأتي في إطار خطتها المستمرة للحفاظ على انسيابية الإمدادات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلي من المحروقات، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك.

وبيّنت شركة البريقة أن الفرق الفنية والتشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ عمليات الاستلام والتفريغ والتوزيع وفق الجداول التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استمرار توفر الوقود بالمحطات وعدم حدوث أي اختناقات في الإمدادات.

وفي سياق متصلٍ، كشفت الشركة عن ترتيبات خاصة بعيد الأضحى المبارك، تتضمن استمرار تزويد عددٍ من محطات الوقود داخل مدينة طرابلس خلال الفترة الظهيرية من أول أيام العيد، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين خلال المناسبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تنفذها شركة البريقة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، وسط استعدادات تشغيلية ولوجستية مكثفة تشهدها البلاد مع اقتراب موسم العيد وزيادة الحركة والتنقل بين المدن.