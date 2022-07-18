استعداداً للموجة الخامسة من كورونا.. وزير الصحة يتخذ سلسلة من الإجراءات

ناقش وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع مسؤولي الإدارات بالوزارة الصحة سبل اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإضافية ضمن جهود الدولة للاستعداد لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد.

وبحث الاجتماع عدد من المواضيع ، أبرزها، رفع كفاءة الموارد البشرية من العاملين بأقسام العناية الفائقة، وتعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة والمتعلّقة بالتأهب والاستجابة و رفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا.

كما نوقش بالاجتماع آلية توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالمختبرات المرجعية.